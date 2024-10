In campo nonostante l’infortunio le lacrime di Natan fanno il giro del web | avete visto? – FOTO

(Di domenica 6 ottobre 2024) Il difensore di proprietà del Napoli, in prestito al Betis,si è reso protagonista di immagini che in questi minuti stanno facendo ildel web: resta in. Il Napoli può ritenersi finalmente soddisfatto di quanto sta raccogliendo sul: il primo posto in classifica, blindato dopo la vittoria contro il Como. Il rendimento di questo inizio di stagione conferma che il club azzurro ha fatto bene a puntare su Antonio Conte per la rinascita, che hamolti confermati ma anche diversi esclusi. Tanti sono i calciatori su cui l’ex Commissario Tecnico ha deciso di non puntare, evidentemente ritenuti non idonei con quelle che sono le sue esigenze dal punto di vista tecnico – tattico. (Spazionapoli)