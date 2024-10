Il Salone dell'Alto Artigianato chiude con oltre 12mila visitatori (Di domenica 6 ottobre 2024) Dodicimila persone hanno visitato la seconda edizione del Salone dell'Alto Artigianato dal 3 al 6 ottobre. Nell'ultima giornata, quella domenicale, il sole ha allontanato la pioggia che ha caratterizzato tutta la manifestazione, ma non ha impedito a numerosi avventori di apprezzare l'Artigianato (Veneziatoday) (Di domenica 6 ottobre 2024) Dodicimila persone hanno visitato la seconda edizione deldal 3 al 6 ottobre. Nell'ultima giornata, quella domenicale, il sole ha allontanato la pioggia che ha caratterizzato tutta la manifestazione, ma non ha impedito a numerosi avventori di apprezzare l'

Veneziatoday - Il Salone dell' Alto Artigianato chiude con oltre 12mila visitatori

Nel weekend: Salone dell’Alto Artigianato, musei statali gratis e concerti - Salone dell’Alto Artigianato, musei statali gratis e concerti: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 5 e 6 ottobre 2024, anticipato da venerdì 4. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di... (Veneziatoday)

Inaugurato il Salone dell’Alto Artigianato: a Venezia le eccellenze del Made in Italy | VIDEO - L’Arsenale di Venezia torna protagonista del saper fare manuale italiano: si è aperta oggi, giovedì 3 ottobre, la seconda edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano, un evento unico che per quattro giorni, fino a domenica 6 ottobre, celebra l’arte e il Made in Italy nel cuore della laguna. (Veneziatoday)

Salone dell’Alto Artigianato Italiano: all’Arsenale le eccellenze italiane del saper fare - È tutto pronto per la seconda edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano, che aprirà da giovedì 3 a domenica 6 ottobre all’Arsenale di Venezia. Una fiera per valorizzare e promuovere i maestri artigiani italiani e, al contempo, aprire sempre di più il compendio dell’Arsenale a un maggior. (Veneziatoday)

Chiude Salone dell'Alto Artigianato Italiano,arrivederci al 2025 - Si è chiusa oggi la seconda edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano, all'Arsenale di Venezia, che ha registrato nell'arco di4 giorni, oltre 12mila visitatori. (ANSA) ...(ansa)

FLOReal & Pane a Stupinigi: un binomio perfetto per un weekend all'insegna della natura e del gusto - FLOReal è molto più di una semplice mostra mercato. È un'occasione per celebrare la natura, le tradizioni locali e il patrimonio culturale del nostro territorio. Un evento che unisce passione, ...(torinotoday)

Pd, De Luca a Schlein: “Senza di me la Campania va a fondo in due mesi” - Il presidente della Regione conferma che si presenta per il terzo mandato: “Mi ricandido poi chi ci sta ci sta” ...(napoli.repubblica)