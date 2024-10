Il ritorno dei pakistani Dopo lo sgombero di nuovo al parcheggio Interviene la polizia

(Di domenica 6 ottobre 2024) Siena, 6 ottobre 2024 – Stesso luogo, identica l’ora. Alle 13 alIl Duomo va in scena un (quasi)bis deiche hanno trascorso lì tutta la notte. Allontanati venerdì per sanificare gli ambienti ormai in condizioni igieniche precarie, non avendo un posto dove andare erano tornati la sera stessa in quella che considerano un po’ la loro casa. Il posteggio, appunto. Il più vicino all’ufficio della questura, in via delle Sperandie, dove effettuano le pratiche per la richiesta di asilo. Lì non possono stare, è stato detto ieri all’ora di pranzo ad almeno una cinquantina died afgani. Non possono dormire all’interno della struttura. Ma a differenza di venerdì non sono state portate via le coperte, che hanno spostato da soli. Oppure semplicemente arrotolato. (Lanazione)