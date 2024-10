Gli animali domestici fanno bene: l’ennesimo studio (stavolta sui veterani) lo dimostra (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli animali domestici (o meglio sarebbe dire, da compagnia) fanno bene: uno studio – l’ennesimo – lo dimostra. Tutto quello che c’è da sapere. Aiutano a placare ansia e stress e contribuiscono a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e a facilitare i rapporti sociali. Gli animali da compagnia, con la loro presenza al nostro fianco, sono in molti casi dei catalizzatori di calma e benessere. fanno ancora di più nel caso di un supporto agli anziani che si trovano nelle case di cura e ai minori vittime di abuso o bullismo, oltre ad essere un sostegno nei disturbi dello spettro autistico, nelle psicosi, anche agli esordi, e nei disturbi neuromotori come la malattia di Parkinson. Lo studio effettuato sui veterani dimostra che gli animali da compagnia fanno bene all’uomo – notizie. (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli(o meglio sarebbe dire, da compagnia): uno– lo. Tutto quello che c’è da sapere. Aiutano a placare ansia e stress e contribuiscono a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e a facilitare i rapporti sociali. Glida compagnia, con la loro presenza al nostro fianco, sono in molti casi dei catalizzatori di calma essere.ancora di più nel caso di un supporto agli anziani che si trovano nelle case di cura e ai minori vittime di abuso o bullismo, oltre ad essere un sostegno nei disturbi dello spettro autistico, nelle psicosi, anche agli esordi, e nei disturbi neuromotori come la malattia di Parkinson. Loeffettuato suiche glida compagniaall’uomo – notizie. (Notizie)

