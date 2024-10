Garlando: “Juventus, Thiago Motta pazzo di Vlahovic: il motivo” | VIDEO (Di domenica 6 ottobre 2024) Thiago Motta, allenatore della Juventus, si gode il bel momento di Dusan Vlahovic, bomber bianconero. Il tecnico lo adora perché il VIDEO Con Thiago Motta, Dusan Vlahovic è entrato in una nuova dimensione, quella del leader, ed ha svoltato passando da quattro partite a secco a quattro reti in quattro giorni. Luigi Garlando ('La Gazzetta dello Sport) ci spiega perché, secondo lui, il problema della Juventus non è mai stato il serbo. Guarda l'estratto VIDEO dell'ultima puntata de "La Tripletta", il podcast settimanale della 'rosea' (Di domenica 6 ottobre 2024), allenatore della, si gode il bel momento di Dusan, bomber bianconero. Il tecnico lo adora perché ilCon, Dusanè entrato in una nuova dimensione, quella del leader, ed ha svoltato passando da quattro partite a secco a quattro reti in quattro giorni. Luigi('La Gazzetta dello Sport) ci spiega perché, secondo lui, il problema dellanon è mai stato il serbo. Guarda l'estrattodell'ultima puntata de "La Tripletta", il podcast settimanale della 'rosea' (Pianetamilan)

Juventus, senti Cassano: "Altroché Vlahovic, se Thiago Motta prende questo attaccante vince lo Scudetto" - Antonio Cassano è tornato a parlare di Juventus e dei suoi attaccanti. L`ex Roma e Sampdoria ha consigliato alla squadra di Thiago Motta una... (Calciomercato)

E' nata la Juventus di Thiago Motta (e Vlahovic) - C'è stata la prestazione maiuscola sul piano della tecnica e della tattica perché mai la Juventus ha abbassato la testa, unendo per una volta le due fasi con continuità. TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO SU PANORAMA . Poi la personalità e il carattere di ribellarsi agli episodi. E allora il premio se lo ... (Panorama)

Juventus, vittoria in 10 contro il Lipsia: sbancata la Red Bull Arena 3-2. Vlahovic e Conceicao lanciano Thiago Motta in vetta al girone - E? una di quelle vittorie che rimarranno scolpite nella storia di questa stagione, in rimonta, in 10 contro 11, in trasferta, senza Bremer e Nico Gonzalez fuori per infortunio dopo una manciata... (Ilmessaggero)