Esplode il motore della barca durante la gita, Giovanni muore dopo due mesi di agonia: pochi giorni fa aveva perso suo padre (Di domenica 6 ottobre 2024) muore dopo due mesi di agonia in ospedale. Giovanni Casano, operaio di 48 anni, era rimasto ferito gravemente lo scorso 4 agosto su una barca per l'esplosione improvvisa del motore, per cause

Leggo - Esplode il motore della barca durante la gita Giovanni muore dopo due mesi di agonia | pochi giorni fa aveva perso suo padre

Lampedusa, esplose il motore della barca: l'operaio 49enne morto dopo due mesi di agonia - L’uomo era uscito in mare insieme a un collega per provare l’imbarcazione su incarico dei proprietari. Un operaio di 49 anni rimasto ferito nell’esplosione del motore di una barca, a Punta sottile, a Lampedusa, è morto dopo due mesi di agonia. . La morte è avvenuta in un ospedale palermitano dove ... (Gazzettadelsud)

