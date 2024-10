Esordio da sogno in Serie A per Simone Giunta: il coach mesagnese trascina subito Melendugno (Di domenica 6 ottobre 2024) Diciassette anni di attesa per vivere un momento che sarà difficile dimenticare: Simone Giunta, coach originario di Mesagne, allena dal lontano 2007 e ieri ha avuto la possibilità di debuttare nella Serie A del volley femminile da primo coach. È stato scelto lui, infatti, per la seconda avventura (Di domenica 6 ottobre 2024) Diciassette anni di attesa per vivere un momento che sarà difficile dimenticare:originario di Mesagne, allena dal lontano 2007 e ieri ha avuto la possibilità di debuttare nellaA del volley femminile da primo. È stato scelto lui, infatti, per la seconda avventura (Brindisireport)

Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi davanti all’ostacolo Pielle Livorno. Coach Zanco: "Approccio forte e senza alcuna paura» - . Il divario finale probabilmente non rispecchia l’andamento della gara, ma tirando con percentuali così basse, soprattutto in trasferta, diventa difficile rimanere attaccati fino alla fine". Specialmente dal punto di vista mentale dovremo fare un salto di qualità e riuscire a giocare nonostante ... (Sport.quotidiano)

Calcio: Lega Serie A. Conte premiato come coach del mese di settembre - "Ai suoi giocatori ha trasmesso la filosofia del lavoro duro", ha detto De Siervo ROMA - Il premio Philadelphia coach Of The Month di settembre è stato assegnato all'allenatore del Napoli Antonio Conte. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Como, in programma venerdì 4 ottobre ... (Ilgiornaleditalia)

Calcio Napoli, a Conte il premio miglior coach di settembre in Serie A - La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Como. Il premio 'coach Of The Month' di settembre è stato assegnato all'allenatore del Calcio Napoli Antonio Conte. Ad Antonio Conte, allenatore del Calcio Napoli, è stato assegnato, da una giuria composta da direttori di testate