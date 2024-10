Esami e visite, attese infinite. Oculistica e dermatologia off limits: "Ma c’è un piano per migliorare" (Di domenica 6 ottobre 2024) Lunghe attese per visite ed Esami specialistici, assenza di personale medico e infermieristico e una domanda elevata di prestazioni. Sono queste, in primo luogo, le criticità sta attraversando la sanità e che in molti casi generano malumore tra i cittadini che, non di rado si trovano a virare verso il settore privato. In risposta alle problematiche, negli ultimi mesi Ausl, Aou, ospedale di Sassuolo e il settore privato accreditato si sono impegnati a sostenere un piano per ampliare e migliorare il servizio, con una serie di interventi per il breve, medio e lungo periodo. Ma la situazione, in base a quanto appare dal monitoraggio sul sito della Regione, non è rosea. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lungheperedspecialistici, assenza di personale medico e infermieristico e una domanda elevata di prestazioni. Sono queste, in primo luogo, le criticità sta attraversando la sanità e che in molti casi generano malumore tra i cittadini che, non di rado si trovano a virare verso il settore privato. In risposta alle problematiche, negli ultimi mesi Ausl, Aou, ospedale di Sassuolo e il settore privato accreditato si sono impegnati a sostenere unper ampliare eil servizio, con una serie di interventi per il breve, medio e lungo periodo. Ma la situazione, in base a quanto appare dal monitoraggio sul sito della Regione, non è rosea. (Ilrestodelcarlino)

