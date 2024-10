Due auto si scontrano e si cappottano in zona Bicocca (Di domenica 6 ottobre 2024) Grosso incidente nella notte in via Chiese, zona Bicocca, tra viale Fulvio Testi e viale Sarca, intorno alle 2.30. Due auto scontrandosi si sono ribaltate, non è chiaro se per l'alta velocità o una precedenza mancata. Due feritiSono rimasti feriti due uomini di 29 e 46 anni. Il 118 - con (Di domenica 6 ottobre 2024) Grosso incidente nella notte in via Chiese,, tra viale Fulvio Testi e viale Sarca, intorno alle 2.30. Duescontrandosi si sono ribaltate, non è chiaro se per l'alta velocità o una precedenza mancata. Due feritiSono rimasti feriti due uomini di 29 e 46 anni. Il 118 - con (Milanotoday)

Milano, scontro all’incrocio in zona Bicocca: due auto si ribaltano in viale Sarca - 30 quando, a seguito di uno scontro all’incrocio, due auto si sono ribaltate. Una volta arrivati i soccorsi , ambulanze e vigili del fuoco, uno degli automobilisti è stato trasportato al San Raffaele in codice giallo e l'altro in codice verde alla clinica Città Studi. Per l'impatto violento le ... (Ilgiorno)

Maxi rissa all'alba in zona Mercato: "Coinvolte 20 persone uscite da un locale, lanciate bottiglie sulle auto" - Le urla che squarciano la notte, la preoccupazione per quello che sta accadendo e l'amarezza nel constatare "l'ennesima rissa accaduta in zona Mercato". Questo quanto vissuto dagli abitanti tra gli Scali Saffi e Olandesi all'alba del 5 settembre. Secondo quanto raccontato da uno degli abitanti... (Livornotoday)

Con cacciavite e centralina elettrica scassinano e rubano un’auto in zona Bicocca: arrestati - Giunti a Cusago (Milano), il 63enne ha lasciato il veicolo rubato in un parcheggio condominiale mentre il 29enne si era posizionato all’uscita in attesa del complice: i poliziotti hanno fermato la coppia e proceduto alla perquisizione: il 63enne è stato trovato in possesso di un cacciavite e di ... (Ilgiorno)