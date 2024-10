D’Aversa: «Lazio brutto cliente, ma vogliamo giocarcela. L’Empoli ragionerà TATTICAMENTE così» (Di domenica 6 ottobre 2024) Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico delL’Empoli, prima del calcio d’inizio della partita dei toscani in casa della Lazio Il tecnico azzurro Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Lazio Empoli: di seguito le sue parole. PAROLE – «Sotto l’aspetto tattico ragioniamo sulle caratteristiche della squadra avversaria e la Lazio ha dei giocatori che se gli concedi (Di domenica 6 ottobre 2024) Le parole di Roberto, tecnico del, prima del calcio d’inizio della partita dei toscani in casa dellaIl tecnico azzurro Robertoha parlato ai microfoni di DAZN prima diEmpoli: di seguito le sue parole. PAROLE – «Sotto l’aspetto tattico ragioniamo sulle caratteristiche della squadra avversaria e laha dei giocatori che se gli concedi (Calcionews24)

