Cremonese-Bari oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

(Di domenica 6 ottobre 2024) Le informazioni relative alla partita di Serie B tra Cremonese e Bari, match dello stadio Giovanni Zini valevole per l'ottava giornata del campionato italiano. I ragazzi guidati da Giovanni Stroppa, dopo la sconfitta subita lo scorso lunedì nel derby contro il Brescia, vuole rialzare subito la testa per riavvicinarsi alle primissime posizioni della classifica. La compagine pugliese di Moreno Longo, dal suo canto, è in forma positiva da diversi turni e dopo il pareggio di una settimana fa con il Cosenza, vuole prendersi i tre punti in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 15:00; la trasmissione televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming.