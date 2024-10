Coppa Italia, Rugby Rovigo: successo esterno a Viadana, finisce 25-20 (Di domenica 6 ottobre 2024) Rovigo, 6 ottobre 2024 – Vittoria esterna allo “Zaffanella” di Viadana per la Femi-Cz Rovigo, che passa per 20-25 rimanendo, nel girone 2 di Coppa Italia, nella scia delle Fiamme Oro, ad un solo punto di distanza: inutile il forcing finale dei padroni di casa, costretti in quattordici da un cartellino rosso nella ripresa. Match che inizia con il Rovigo che spinge il piede sull’acceleratore. Al 6’ Visentin gioca veloce l’ovale, in prossimità dei cinque metri dei Gialloneri, di prepotenza il mediano Rossoblu va oltre la linea per la prima marcatura della partita. Thomson non centra i pali, 0-5. Nei minuti successivi, i padroni di casa si avvicinano alla linea di meta dei bersaglieri per tre volte, non riuscendo però a marcare. Al 17’ Viadana ottiene un calcio a favore, grazie ad una mischia vinta, Madero dalla piazzola è preciso, 3-5. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Vittoria esterna allo “Zaffanella” diper la Femi-Cz, che passa per 20-25 rimanendo, nel girone 2 di, nella scia delle Fiamme Oro, ad un solo punto di distanza: inutile il forcing finale dei padroni di casa, costretti in quattordici da un cartellino rosso nella ripresa. Match che inizia con ilche spinge il piede sull’acceleratore. Al 6’ Visentin gioca veloce l’ovale, in prossimità dei cinque metri dei Gialloneri, di prepotenza il mediano Rossoblu va oltre la linea per la prima marcatura della partita. Thomson non centra i pali, 0-5. Nei minuti successivi, i padroni di casa si avvicinano alla linea di meta dei bersaglieri per tre volte, non riuscendo però a marcare. Al 17’ottiene un calcio a favore, grazie ad una mischia vinta, Madero dalla piazzola è preciso, 3-5. (Ilrestodelcarlino)

