(Di domenica 6 ottobre 2024) Pechino, 06 ott – (Xinhua) – L’operatore ferroviario cinese prevede un’neidioggi, con la conclusionesettimana diper la Festa nazionale. Oggi sono previsti 18,73 milioni diin treno, con oltre 1.400 treni aggiuntivi programmati per soddisfare la crescente domanda di, secondo China State Railway Group Co., Ltd. L’operatore ha riferito che la rete ferroviaria sta vivendo un picco neidi, con un forte aumento deia lunga distanza. Per sei giorni consecutivi dall’inizio del periodo di punta delle, il numero di passeggeri giornalieri ha superato i 17 milioni, riflettendo la costante domanda elevata durante questo periodo. Alle 9 di stamattina erano stati venduti 155 milioni di biglietti attraverso il sito web ufficiale di prenotazione dei biglietti ferroviari, 12306. (Romadailynews)