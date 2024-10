Cina: celebrazioni durante la vacanza per la Festa nazionale (1) (Di domenica 6 ottobre 2024) Pechino, 06 ott – (Xinhua) – Persone si godono i fuochi d’artificio nella citta’ di Jinghong, nella prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 4 ottobre 2024. durante la settimana di vacanze per la Festa nazionale, che inizia l’1 ottobre, i cinesi si prendono una pausa per viaggiare e dedicarsi ad attivita’ ricreative. I viaggi e i consumi hanno continuato a prosperare, riflettendo la vitalita’ dell’economia cinese. (Xin) Agenzia Xinhua (Di domenica 6 ottobre 2024) Pechino, 06 ott – (Xinhua) – Persone si godono i fuochi d’artificio nella citta’ di Jinghong, nella prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 4 ottobre 2024.la settimana di vacanze per la, che inizia l’1 ottobre, i cinesi si prendono una pausa per viaggiare e dedicarsi ad attivita’ ricreative. I viaggi e i consumi hanno continuato a prosperare, riflettendo la vitalita’ dell’economia cinese. (Xin) Agenzia Xinhua (Romadailynews)

