Che tempo che fa, al via nuova stagione: ospiti Fabio Fazio domenica 6 ottobre (Di domenica 6 ottobre 2024) In diretta dalle 19.30 sul Nove Al via la 22esima stagione di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. ospiti della prima puntata di oggi, domenica 6 ottobre, sul Nove: Amadeus, Damiano David, Claudio Bisio, Monica Maggioni, Antonio Di Bella, Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini, Michele Serra, Sami Al-Ajrami, (Di domenica 6 ottobre 2024) In diretta dalle 19.30 sul Nove Al via la 22esimadi 'Cheche fa' dicon Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.della prima puntata di oggi,, sul Nove: Amadeus, Damiano David, Claudio Bisio, Monica Maggioni, Antonio Di Bella, Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini, Michele Serra, Sami Al-Ajrami, (Sbircialanotizia)

Thiago Motta entusiasta a pieno diritto. La doppia prodezza di Dusan Vlahovic è destinata alla storia recente del centravanti serbo: dopo un primo tempo inguardabile (tipo con il Napoli quando venne sostituito da Weah…), resta in campo per mancanza di sostituti e nella ripresa si scatena. com: ... (Justcalcio)

La miglior Juve della stagione. Nettamente. Senza dubbio. Finisce con un trionfale 3-2 a Lipsia, al culmine di una partita piena di emozioni... (Calciomercato)

La nuova stagione di Che Tempo Che Fa si aprirà con Damiano David grande ospite con il suo nuovo singolo Silverlines, il primo da solista. Appuntamento domenica 6 ottobre a partire dalle 19.30 sul Nove.Continua a leggere . (Fanpage)

A fare il quadro, per l'Adnkronos Salute, dei malann . E' "tempo di raffreddori e di sindromi simil influenzali. Ma non ancora stagione d'influenza". (Adnkronos Salute) - Con l'abbassamento delle temperature di questi giorni "di fatto siamo in una fase iniziale della stagione invernale". Roma, ... (Ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – Con l'abbassamento delle temperature di questi giorni "di fatto siamo in una fase iniziale della stagione invernale". E' "tempo di raffreddori e di sindromi simil influenzali. Ma non ancora stagione d'influenza". Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News ... (Webmagazine24)