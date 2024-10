Blitz anti droga a Napoli | Sequestrati 190 chili di hashish

(Di domenica 6 ottobre 2024)2000 panetti diin una San Giovanni a Teduccio. Laera in un deposito. Gl indagati si fingevano food delivery, arrestati Quante volte il sabato sera la noia incombe e con il freddo alle porte si decide di guardare un film e chiamare una pizza. Lo avranno pensato anche le due persone di 31 e 35 anni, già note alle forze dell’ordine, arrestate neldei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. I carabinieri hanno fatto irruzione in un deposito di San Giovanni a Teduccio, dove hanno trovato i due. Avevano in spalla uno zaino di un noto marchio di food delivery (l’azienda è estranea ai fatti n.d.r.) con lo scopo di mimetizzarsi nel traffico cittadino del sabato sera. Nel deposito rinvenuti equasi 2mila panetti diper un totale di 190di