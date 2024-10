Attacco di Hamas a Jafa | ucciso un cittadino italiano

(Di domenica 6 ottobre 2024) Lo scorso primo ottobre, un attentato rivendicato daha colpito la città di Jaffa, situata a sud di Tel Aviv, causando la morte di sette persone e il ferimento di altre 16. Tra le vittime dell’è stato confermato unitalo-israeliano, Victor Shimshon Green, di 33 anni. La notizia è stata diffusa dalla Farnesina, che ha confermato i dettagli all’Adnkronos.Leggi anche:terroristico alla stazione centrale degli autobus di Beersheba: un morto e undici feriti Green viveva in un rifugio per senzatetto a Jaffa, come riportato dal Times of Israel, e risulta essere la settima vittima identificata dalle autorità israeliane. Oltre a lui, tra le persone decedute ci sono Revital Bronstein (24 anni), Ilia Nozadze (42 anni), Shahar Goldman (30 anni), Inbar Segev Vigder (33 anni), Nadia Sokolenco (40 anni) e Jonas Chrosis (26 anni). (Thesocialpost)