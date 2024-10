Usato fiore all' occhiello della Stella

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando l'era considerato lo spauracchio di ogni concessionaria d'auto. Un lungo percorso in cui ai «vediamo» dei rivenditori si è sostituito un mercato che le case automobilistiche hanno imparato a intercettare. È il caso di Mercedes-Benz Italia, che nei 5 anni del suo programma Certified ha attivato garanzie per ben 80mila veicoli, facendone un'ulteriore porta di accesso a un marchio premium, ma anche uno strumento di fidelizzazione per chi è già cliente Mercedes con un'offerta garantita e trasparente. Una proposta diversificata dai due brand, riuniti sotto un'unica famiglia: Mercedes-Benz Certified, dedicato alla gamma Mercedes-Benz Cars e Vans e Mercedes-AMG Certified, riservato all'offerta high performance