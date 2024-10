Un’ Overdose d’amore Zucchero parte da Ancona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un’"" allo Stadio del Conero di. Quella di‘Sugar’ Fornaciari’, che il prossimo 19 giugno farà vivere emozioni forti al suo affezionato pubblico marchigiano (e non solo). Accompagnato dalla sua super band, l’artista proporrà un concerto che rappresenterà una sorta di ‘best of’ di una lunga carriera coronata da decine di successi. Dopo il trionfale ‘World Tour’, che lo scorso anno ha attraversato tre continenti, passando per venti nazioni e trentotto città, e superando il milione di spettatori,tornerà alla ribalta con una nuova avventura live, di cui sono state annunciate quattro date. La prima è proprio quella di, alla quale seguiranno Bari (21 giugno), Torino (il 26), Padova (il 28). A breve verrà annunciata la quinta, a Roma. I biglietti sono già in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.