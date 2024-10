Serie C Girone C | il Monopoli passa ad Altamura pari Picerno Juventus U23 ko | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) Alla fine ilce l’ha fatta e ha conquistato, almeno per una sera aspettando Messina-Benevento di domani, la vetta della, sia pure in condominio col. In realtà sul campo dell’, ilha dovuto sudarseli fino alla fine i tre punti perchè, in vantaggio con Pace al 18mo, poi ha subito il ritorno della Teamche in pieno recupero è andata due volte a qualche centimetro dal gol, soprattutto al minuto 92 quando Sabbatani da pochi passi ha colpito di testa a botta sicura ma la leggera deviazione di tacco del difensore Cristallo ha mandato il pallone prima contro la parte inferiore della traversa, poi sulla riga di porta e, infine, tra le braccia del portiere del, Vitale sancendo lo 0-1 definitivo. In vetta allailci trova anche ilche torna da Cava de’ Tirreni con un punto d’oro.