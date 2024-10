Roma in allerta per la manifestazione pro-Palestina di oggi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 5 ottobre 2024) AGI -in. Nella Capitale si alzano i livelli di sicurezza in vista dellaproannunciata pere vietata dalla questura. L'obiettivo è intercettare eventuali infiltrati violenti tra i gruppi che cercheranno di raggiungere la zona di Ostiense per dar vita a un corteo alla vigilia del 7 ottobre, primo anniversario dell'attacco di Hamas in Israele. Rinforzati i controlli nelle stazioni e ai caselli autostradali per intercettare pullman.   Il ministro Piantedosi sottolineando che "Qualsiasiche va contro i divieti sarebbe illegale" ha assicurato che "sarà gestita dalle forze di polizia con equilibrio in un quadro di legalità".