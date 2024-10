Primo misterioso trailer di Companion horror con Jack Quaid

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 5 ottobre 2024) Warner Bros ha pubblicato nei giorni scorsi ildi, l’con protagonista ildi The Boys. Il film è stato scritto e diretto dall’esordiente Drew Hancock (sua la firma sulla creazione della serie tv My Dead Ex), mentre il nome di Zach Cregger (regista del successo di critica Barbarian) è legato alla produzione. Nonostante la mancanza di una sinossi ufficiale,dalle immagini delsembra puntare su quello che sembra un rapporto di attrazione che va al di là del puro e semplice amore. Di fatto, ilalterna sequenze festose e gioiose ad altre inquietanti, pregne di violenza pura. Il cast del film conta, oltre che il già citato, anche la Sophie Thatcher prossima ad apparire sul grande schermo con Heretic (qui il), Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén e Rupert Friend.