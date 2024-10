Premier League 2024 2025 Manchester City e Arsenal vincono in rimonta | battute Fulham e Southampton

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Situazione immutata nei piani alti di. Nella settima giornata di campionatorispondono alla vittoria della capolista Liverpool e battono in, salendo così a 17 punti in seconda e terza posizione. Al 26? è Pereira a spaventare i Citizens, ma la risposta degli uomini di Guardiola è affidata a Kovacic che tra il 32? e il 47? realizza la doppietta della. All’82’ è Doku con un missile da fuori area a tenere a distanza il, ma gli ospiti tornano in partita con la rete di Muniz all’89’. Nel recupero ilsi difende con ordine e porta a casa tre punti. Proprio come l’che supera 3-1 il. Gli ospiti all’Emirates Stadium realizzano la rete dell’1-0 con Archer al 55?. Poi si scatenano Havertz (58?), Martinelli (68?) e Saka (88?). Scorpacciata di gol tra Brentford e Wolves.