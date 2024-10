Napoli revenge porn | Carabinieri arrestato 23enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’uomo, ai domiciliari per droga, avrebbe aggredito la compagna appena maggiorenne e l’avrebbe indotta a non denunciarlo perché avrebbe diffuso foto intime di lei A, nel quartiere Vicaria idella stazioneBorgoloreto intervengono in un appartamento di via Raffaele Carlascosa. In casa un, si tratta di vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. L’uomo, infatti, è agli arresti domiciliari per spaccio. La segnalazione arrivata al 112 non parla di droga, ma di altro. I militari trovano nell’appartamento, oltre l’uomo, anche la compagna. La donna ha da poco compiuto 18 anni ed ha appena subito una agressione. L’uomo viene bloccato e, mentre il personale del 118 cura le ferite della donna, iricostruiscono diversi episodi di violenza mai denunciati.