Masters 1000 Shanghai 2024 Sinner | Fisicamente sto bene condizioni diverse rispetto a Pechino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Jannikè stato intervistato in campo dopo la vittoria contro Taro Daniel al debutto neldi. “Oggi mi sono sentito. Lesono piuttosto, ma già lo scorso anno avevo vissuto questa transizione. Stavolta credo che sia andato meglio: ho servito alla grande esto molto” ha dichiarato. L’azzurro, che ha festeggiato la vittoria numero 250 in carriera, ha poi parlato dei nuovi innesti nel suo team, Marco Panichi e Ulisses Badio, rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista: “Servirà del tempo per conoscerci meglio, ma mi sto trovando. Stiamo lavorando per cercare di cambiare alcune cose, nella speranza di diventare un giocatore migliore“.: “sto” SportFace.