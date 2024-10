Marianella sicuro | Rotazioni Inter? Fatta esperienza da una gara!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)parla della gestione della rosa di Simone Inzaghi della sua. In particolar modo, prende come riferimento un match dell’anno scorso. NESSUNA SCELTA – Ospite negli studi di Sky Sport 24, Massimocondivide il suo pensiero sugli obiettivi in casa nerazzurra: «Seconda stella? Quell’obiettivo è stato centrato, era abbastanza chiaro che l’volesse mettersi sul petto la seconda stella lo scorso anno. È stata una scelta centrata. Ma in alcunecome quelle contro la Real Sociedad, è rimasta un po’ scottata. Quest’anno credo abbia fatto, non credo abbia fatto nessuna scelta di puntare un trofeo piuttosto di un altro. Credo che sarannomarginali, con la Stella Rossa sapeva di poterselo permettere». Oggi, intanto, la Beneamata giocherà contro il Torino in campionato.