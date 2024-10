L’equivoco del centrosinistra Scrive Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 5 ottobre 2024) La vulgata dice che con il ritorno del bipolarismo si ritorna a parlare di centro sinistra e di centro destra. Apparentemente una tesi corretta ma che, com’è ormai evidente a tutti, non riflette affatto lo stato delle cose. Ora, se nel campo alternativo all’attuale opposizione tutto sommato si può continuare a parlare di un centro destra, o di un destra centro come qualcuno lo definisce, nello schieramento progressista il centro sinistra semplicemente non esiste più. O meglio, non esiste più il tradizionale centro sinistra. E questo per una ragione talmente banale che è diventata in questi ultimi anni addirittura oggettiva. E cioè, si può chiamare una vera coalizione di centro sinistra solo quando nell’alleanza esiste un centro riformista, di governo e plurale e una sinistra di governo, riformista e altrettanto plurale. Una condizione che, oggettivamente, oggi non esiste. Non c’è.