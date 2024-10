Juric | Abbiamo fatto una grande partita giovedì Mi è piaciuta la gara in Europa sconfitta 1-0 con l’Elfsborg

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il tecnico della Roma, Ivanha parlato in conferenza da Trigoria per presentare la sfida contro il Monza. La prima domanda è su Dybala e Hummels: «Sta meglio Hummels, vediamo come sta dopo l’allenamento, stessa cosa per Paulo. Le Fée ha inizato ad allenarsi con noi, gli altri sembra che stiano tutti bene prima dell’allenamento».racconta il Monza di Nesta «Il Monza gioca bene, ha raccolto meno di quello che meritava, ci sono ancora i dettami di Palladino. Contro l’Inter mi hannounaimpressione e li ho visti dal vivo». Mentre l’ambiente sembra sfiduciato e si parla già della panchina in bilico,sembra sereno e fiducioso SulladiLeague «Resto dell’idea che come intensità e giocouna. Ci sono da migliorare altre cose, non quella, i dati fisici sono stati ottimali, la squadra è in crescita.