Inter-Verona Primavera 1-1 pagelle | Re Cecconi 7 Topalovic flop da 5

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’pareggia contro ilcon il risultato di 1-1. Refa un grande esordio,è di gran lunga il peggiore in campo. Ledella partita. Calligaris 6: Non deve fareventi da ricordare in questa partita. Tocca la palla sul colpo di testa di Agbonifo, ma non può fare di più.– DIFESA Aidoo 6: Copre molto bene sulla sua fascia anche se in qualche occasione Agbonifo scappa. Inevitabile contro un avversario di questo calibro. Re7: All’esordio in campionato fa una partita perfetta: non sbaglia una chiusura, salva un gol subito dopo il rigore di De Pieri. Incredibile! Maye 6.5: Gioca allo stesso livello del compagno di reparto, ma cattura meno l’occhio. Ordinato e attento contro Luna. Cocchi 6.5: Sempre una spina nel fianco per gli avversari.