Inchiesta pandoro e uova di Pasqua i legali di Chiara Ferragni | Non escludiamo un interrogatorio con i pm

(Di sabato 5 ottobre 2024)potrebbe essere ascoltata dai pubblici ministeri che hanno indagato lei e altre tre persone per truffa aggravata in merito alla vicenda dei pandori Balocco e delledie alla presunta pubblicità ingannevole riguardo alla promozione dei prodotti. I suoi avvocati potrebbero chiedere un colloquio ai magistrati affinché l’influencer possa dimostrare la sua buonafede e ottenere una richiesta di archiviazione. «Con i pubblici ministeri terremo un confronto aperto, e non escludo un confronto personale da parte di», ha spiegato l’avvocato Giuseppe Iannaccone, che col collega Marcello Bana difende. I legai dell’imprenditrice digitale stanno studiando le carte e lavorando a una corposa memoria da depositare al pm Cristian Barilli e all’aggiunto Eugenio Fusco per replicare alle accuse in punto di diritto.