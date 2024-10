Il potere ecumenico della musica tradizionale persiana in tempo di guerra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 5 ottobre 2024) Recuperare il passato per vivere con speranza il presente. È questo l’augurio contenuto nelle composizionili dei quattro artisti iraniani che si sono esibiti in una sala di Villa Radice Fossati, a Villapizzone, venerdì 3 ottobre. Davanti a una platea di connazionali e italiani interessati alla cultura del Paese mediorientale, il gruppo di musicisti e compositori si è esibito in due performance canore con l’accompagnamento di strumentitradizione. La prima più classica e seria; la seconda più leggera e popolare. «In un momento in cui le tensioni politiche nel mondo sono aumentate, questo evento ha voluto trasmettere un messaggio di pace e amore attraverso l’arte. L’obiettivo è stato quello di promuovere l’amicizia e la comprensione tra le culture», spiega a Linkiesta Taher Nikkhah Abyaneh, artista visivo iraniano e ideatoreproposta.