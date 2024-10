Giorgetti conferma la linea: l'ipotesi Ires crea tensioni nella maggioranza. Tajani respinge la tassa sugli extraprofitti (Di sabato 5 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia tira dritto. Nonostante la revisione al ribasso del Pil da parte dell’ Istat , per Giancarlo Giorgetti «i piani del governo non cambiano». Avanti con il lavoro sui conti pubblici , insomma, seppur in una strettoia. Con l’ Europa ad attendere l’impalcatura della manovra , da una parte, e le fibrillazioni in maggioranza dall’altra. Dopo le parole del titolare del (Di sabato 5 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia tira dritto. Nonostante la revisione al ribasso del Pil da parte dell’ Istat , per Giancarlo«i piani del governo non cambiano». Avanti con il lavoro sui conti pubblici , insomma, seppur in una strettoia. Con l’ Europa ad attendere l’impalcatura della manovra , da una parte, e le fibrillazioni indall’altra. Dopo le parole del titolare del (Feedpress.me)

Decreto Omnibus, Giorgetti conferma: «Niente extra tassa sugli utili bancari» - Fisco raddoppiato sui «Paperoni» che si trasferiscono in Italia. Perrotta alla Ragioneria di Stato. Rinvio sui balneari. Continua a leggere . (Laverita.info)

