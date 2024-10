Firenze la biografia cinematografica della pittrice Pan Yuling alla Compagnia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 - Sarà “A soul haunted by painting”,Pan, infiammata dall’interpretazione di Gong Li, che porta la firmaregista Huang Shuqin, a chiudere la quarta edizione del FanHuaa Chinese Film Festival, la rassegna con il megliocinematografia cinese contemporanea, domenica 6 ottobre, alle 21 al cinema Ladi(ingresso 7 euro). Il film riproposto a 30 anni dsua prima, da scoprire e riscoprire in occasionesua versione digitalizzata è ispiratovitacinese Pan Yuliang (1895-1977) e interpretato da Gong Li, in una delle sue interpretazioni più radiose. Sfuggitavita in un bordello, Yuliang apprende l’artepittura e arrivacelebrità a Parigi.