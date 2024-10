Ecco cosa esigo dagli allievi | parla Deborah Lettieri la nuova prof di Amici

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024), classe 1983, parmigiana ma cittadina del mondo, finalista di Miss Italia nel 2001, ha portato la sua danza prima a New York, dove ha studiato, e poi a Parigi dove è stata dodici anni al mitico Crazy Horse di Parigi dove è diventata a piccoli passi la ballerina di punta. Due anni fa è ha dato alla luca una bambina e ora torna in Italia dalla porta principale: il talentdi Maria De Filippi, su Canale 5, dove ricopre il ruolo di insegnante di ballo. «La prima puntata mi ha emozionato tantissimo, più della prima del Crazy Horse»., in particolare? «Il lavoro con i ragazzi in sala è stato facile perché ho insegnato tanti anni, è il mio mestiere; l'impatto con lo studio, invece, è stata una sensazione completamente, ma bellissima. Sono molto sensibile ed emotiva. Sono felice di questo ritorno in Patria».