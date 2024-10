Delitto di Via Poma rivelato il nome di chi lavorava con Simonetta Cesaroni in ufficio | era scritto sui fogli presenza poi scomparsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) A pochi giorni dall’udienza in cui si deciderà se archiviare o meno l’ultima indagine suldi Via, prevista il 19 novembre, emergono nuovi inquietanti dettagli sul truce omicidio di, la ventenne di Cinecittà assassinata il 7 agosto del 1990 a Roma in una stanza degli uffici dell’Aiag, l’Associazione italiana degli ostelli della gioventù, dove la ragazzacome contabile. L’inchiesta Da un’inchiesta del settimanale “Giallo”, viene fuori ildi un dipendente dell’Aiag che nell’estate del 1990 era con lei in. “Si chiamava Pierpaolo De Risi ed è morto lo scorso maggio all’età di 62 anni. La sua firma compare suiche sono stati ritrovati dopo 34 anni”, si legge dall’inchiesta.