Cosa dice il decreto sulla rendicontazione di sostenibilità delle aziende

(Di sabato 5 ottobre 2024) È passato sotto silenzio, ma riveste un’ importanza di non poco conto per le, tutte le, che dovranno adeguare i loro piani e i loro investimenti alla nuova normativa. Stiamo parlando del reporting periodicoambientale, sull’impatto, cioè, che le loro attività hanno sulle persone e sull’ambiente. È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre, ed entrato in vigore il 25 settembre, illegislativo n.125 che recepisce nella normativa nazionale la direttiva europea 2022/2464, la cosiddetta Corporate Sostenibility Reporting Directive (Csrd), “al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevedendo in particolare l’estensione alla piccole e medie imprese (diverse dalle microimprese)”.