Codici e manuali d' eccezione per allenarsi e allenare la mente

(Di sabato 5 ottobre 2024) Di solito, in questa rubrica, non ci occupiamo distica sportiva e tanto di “mental coach”. L’odierna la facciamo volentieri per due ragioni: la prima è la qualità di questi due saggi, pescati in un mare magnum che su questi temi ci costringe anche a vedere proposte che di qualità non sono affatto. La seconda è la credibilità dei testimonial che sono alle spalle di queste pagine. Il primo è anche l’autore del suo libro e non ha bisogno di presentazioni: Jury Chechi, Codice Jury. In forma a qualunque età con il primo manuale del Signore degli Anelli (Longanesi, 2022). Un manuale che inizia con una bellissima rilettura, ancor più interessante perché scritta in prima persona dal protagonista, della straordinaria carriera di un campione iconico, capace di rappresentare i valori più alti dell’olimpismo.