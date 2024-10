Cittadinanzaa Pontida cori contro Tajani Salvini si scusa | sono 4 scemi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ott. (askanews) – Forza Italia non fa a tempo a presentare a Milano, con il suo segretario nazionale Antonio, che tra l’altro ribadisce più di una volta che la proposta è già stata inviata ai capigruppo di maggioranza, lo Ius Italiae – l’iniziativa azzurra sulle nuove regole per ottenere la cittadinanza italiana – che subito, si direbbe quasi in contemporanea,risponde. Alla kermesse leghista, infatti, si alzano, da parte dei giovani che fanno il loro ingresso sul pratone,ingiuriosi all’indirizzo dimentre uno striscione recita “Ius scholae in vista,scafista”.