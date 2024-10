Carica Fortitudo Bolpin ha fiducia | Manca equilibrio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lo chiamano il ministro della Difesa o l’Alpino come il compianto Franz Arrigoni. Lui senza montarsi la testa, senza fare paragoni, ma orgoglioso dei complimenti risponde sempre presente: pronto, preciso, attento, il passato campionato è stato l’anno della consacrazione. Quest’anno arriva il difficile, ripetersi e se possibile migliorarsi a livello personale e di squadra; stiamo parlando di Riccardoveneziano di nascita, ma cuore biancoblù.come va? "Molto bene, abbiamo iniziato positivamente con la Supercoppa, poi arrivata la sconfitta di Milano, adesso siamo pronti per la sfida con Rimini". Per lei è il secondo anno sotto le Due Torri. "Sì. Ora è tutto più semplice.