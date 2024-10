Calciomercato Juventus | tanti nomi per sostituire Bremer

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) Non solo gioie dal 2-3 di Lipsia. Nel freddo della notte tedesca, infatti, i bianconeri hanno dovuto fare i conti anche con l’espulsione di Di Gregorio e con l’infortunio di. Ma se la prima ombra del match ha come unica conseguenza la squalifica di un turno dell’estremo difensore, la seconda porta via per almeno 6 mesi il centrale brasiliano e pesa come un macigno anche per ciò che concerne ildella. Senza il difensore carioca, adesso, Thiago Motta è costretto a nuove soluzioni per dare al proprio reparto arretrato la stessa solidità vista fin qui (0 reti subite in questo primo scorcio di Serie A), ma al tempo stesso non potra sacrificare la brillantezza del proprio centrocampo.