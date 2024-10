Bus frena all' improvviso | tragedia a Montesilvano come muore un uomo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024), in Abruzzo, dove unè morto dopo aver battuto la testa a seguito di una bruscata dell'autobus su cui si trovava. Il mezzo si sarebbe fermato all'per evitare un'auto sbucata dal nulla alla rotonda. A perdere la vita il passeggero Tigellio Spinelli, 65enne di Cupello e collaboratore scolastico a Brescia. Per la sua morte al momento sarebbero due gli indagati: l'autista del bus e il conducente dell'automobile che ha costretto il mezzo alla bruscata. L'incidente è avvenuto venerdì scorso a. A darne notizia il quotidiano Il Messaggero nell'edizione di oggi, sabato 5 ottobre. Il 65enne, nella caduta, ha sbattuto violentemente la testa contro gli estintori presenti sul mezzo. Per lui purtroppo non c'è poi stato nulla da fare.