Arezzo Chiosa si riprende la difesa Per Troise ballottaggi in attacco

(Di sabato 5 ottobre 2024) di Andrea LorentiniMarcoè pronto arsi l’. La buona notizia della settimana arriva da Rigutino dove il difensore si è allenato sempre a pieno regime con la squadra. La lesione al flessore che lo ha costretto a saltare le prime sette giornate di campionato è ormai alle spalle. In queste settimana si è proceduto con cautela per evitare ricadute. Contro la Ternana convocato, ma 90 minuti in panchina, ma stavolta il rientro è praticamente certo. Toccherà adesso adecidere se rilanciarlo dal primo minuto, a Sassari, ricorrendo alla sua esperienza e forza in una gara contro un avversario di livello. Una decisione verrà presa dopo la rifinitura di questa mattina. Il rientro dell’Ex Entella è fondamentale per il reparto difensivo che senza di lui ha mostrato alcune fragilità.