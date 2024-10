Aggredisce gestore e clienti in un bar denunciato 31enne a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) In stato di alterazione, si scaglia contro i presenti e oppone resistenza ai carabinieri in viale Alessandrino. Un episodio di violenza si è verificato in un bar di viale Alessandrino, alla periferia di. Un cittadino straniero, dopo aver consumato diverse birre, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a creare disturbo all’interno del locale, scagliandosi contro ile ipresenti. Il, di fronte alla situazione ormai fuori controllo, ha contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di. Alla richiesta delle forze dell’ordine di fornire le proprie generalità, l’uomo si è rifiutato e ha opposto resistenza, arrivando a spintonare i militari. È stato quindi condotto in caserma, dove è stato identificato come undi nazionalità nigeriana. L’uomo è statoper resistenza a pubblico ufficiale.