Adiós | la vera storia dietro al film

(Di sabato 5 ottobre 2024): laalIl regista spagnolo Paco Cabezas è meglio noto per aver diretto alcuni episodi di celebri serie quali Penny Dreadful, The Strain, Fear the Walking Dead, L’alienista, Into the Badlands e The Umbrella Academy. Nel 2019, però, è tornato alla regia di un lungometraggio con quello che egli stesso ritiene essere il suo lavoro più personale: il thriller d’azione, unincentrato non solo sul desiderio di vendetta ma anche sul labile confine tra bene e male, tra giusto e ingiusto, il tutto inserito nel contesto di uno dei più pericolosi quartieri di Siviglia. Cabezas ha raccontato di aver valutato a lungo l’idea di realizzare undi questo tipo, che proponesse elementi propri della cultura spagnola ma contaminati da alcune caratteristiche deistatunitensi.