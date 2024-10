What We Do In The Shadows | trailer della sesta e ultima stagione in arrivo!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 4 ottobre 2024)We Do In Thein! È stato pubblicato ildell’diWe Do in the. LadiWe Do In Thearriverà questo mese, mettendo fine al mockumentary che segue i vampiri di Staten Island. La serie spinoff, basata sullo spettacolare film del 2014 con Taika Waititi, è interpretata da Harvey Guillén (Guillermo), Kayvan Novak (Nandor), Matt Berry (Laszlo), Natasia Demetriou (Nadja), Mark Proksch (Colin Robinson) e Kristen Schaal (The Guide) e ha ottenuto oltre venti nomination agli Emmy. FX ha pubblicato il. È pieno dei soliti scherzi e delle solite diavolerie per cuiil gruppo di vampiri è noto, con l’aggiunta di nuovi progetti che vanno dagli esperimenti alla dottor Frankenstein al dominio del mondo.