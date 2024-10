Trenta milioni e lascia subito l’Inter | tifosi sconvolti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Calciomercato Inter, con 30di euro per il cartellino potrebbere immediatamente i nerazzurri. Dalla Spagna ci proveranno Il calciomercato non conosce mai soste. Tra pochi mesi si tornerà a poter operare nella sessione invernale, quella che regala, di solito, qualche colpo di assestamento. Raramente si vedono dei movimenti importanti, ma può capitare, soprattutto se ci sono delle squadre che hannodegli infortuni nel corso di questi mesi. Marotta (Lapresse) – Ilveggente.itMa non solo questo: a gennaio si iniziano a valutare anche quelli che possono essere gli innesti per le prossime stagioni. Si adocchiano elementi in scadenza oppure si iniziano a tessere le tele per gli abboccamenti che chissà, magari nel corso dell’estate successiva potrebbero tornare utili.