Thunderbolts* | Bucky è più incline al lavoro di squadra di quanto non voglia ammettere

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è piùaldidinonNon vediamoBarnes, alias il Soldato d’Inverno, dalla serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier (e sul grande schermo da Avengers: Endgame), ma l’ex assassino è pronto a fare il suo atteso ritorno nell’MCU nel prossimo film. Sembra che l’attore Sebastian Stan ritenga che questo gruppo sia più adatto al suo personaggio rispetto agli Avengers. “È sempre stato divertente per me tornare da lui dopo tutti questi anni perché stai crescendo come persona, e il personaggio finisce per crescere”, racconta Stan a Total Film. “Non avrei mai pensato che saremmo finiti dove siamo finiti con lui, ma è un gruppo di personaggi molto interessante e ognuno tira fuori lati diversi di sé”, continua.