The Art of Fighting 7 | la grande boxe il 16 novembre a Milano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sabato 16andrà in scena il settimo appuntamento firmato The Art of(noto anche come TAF):, campioni eshow in programma a. L’organizzazione di Edoardo Germani, in collaborazione con il Fight Club Fragomeni di Giacobbe Fragomeni, torna con un appuntamento denso di sfide al cardiopalma tra pugili italiani in rampa di lancio, con tanti titoli in palio. Location dell’evento la splendida location dell’Allianz Cloud di. Nel main event rientra in azione Dario Morello (23 vittorie, 1 sconfitta), deciso a difendere la cintura WBC Mediterraneo dei pesi medi dall’assalto di Felice Moncelli (24 vittorie, 8 sconfitte e 2 pareggi). Un pugile duro, molto esperto e già pluricampione internazionale. Nel co-main event, spazio a Jonathan Kogasso (12-0), che dovrà arginare l’entusiasmo del promettente e insidioso Roberto Lizzi (6-1) nei pesi mediomassimi.