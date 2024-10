Taylor Swift ha cambiato colore di rossetto e ora puoi provarlo anche tu in sconto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bye Bye rosso, benvenuto pesca!hadie il suo nuovo lipstick è già di tendenza. La popstar è conosciuta non solo per essere un’eccezionale performer sul palco, maper la sua passione per ilrosso. Le labbra red sono sempre state un segno distintivo diche però nell’ultimo periodo ha deciso di testare una nuova nuance che ci ha già conquistato. Il nuovodida provare Si tratta di unpesca con una sfumatura terrosa che anticipa le tendenze dell’autunno. Chi l’ha detto che con l’arrivo dei primi freddi dobbiamo scegliere tonalità più scure e austere?ci offre la soluzione perfetta: unsui toni del pesca scuro, tendente al terracotta. Una tonalità fresca e super sofisticata che con le sue sfumature avvolgenti regala luminosità ed esalta l’incarnato.