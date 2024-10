Sport in lutto il campione è morto dopo una rapina | piange il ciclismo mondiale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il mondo delè inper la tragica scomparsa di Marlon Pérez Arango, exdel mondo, deceduto a soli 48 anni a causa di una ferita mortale al collo, inflitta durante una. L’aggressione è avvenuta mercoledì 2 ottobre a Medellín, in Colombia. Nonostante il tempestivo trao in ospedale, Pérez èpoche oreil ricovero, a causa delle gravissime condizioni in cui versava. >> Tragedia familiare, investe la moglie per errorela visita ai parenti: muore a 67 anni. Cosa è successo Secondo le prime ricostruzioni, Pérez si trovava in compagnia di altre due persone quando è stato brutalmente aggredito. Tra queste, un uomo noto come “Alias Barbas”, è stato fermato dalla polizia pocol’evento. Le autorità, allertate per un accoltellamento, hanno trovato l’ex ciclista gravemente ferito e privo di documenti.